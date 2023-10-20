Атомный проект «Прорыв» признали гордостью российской отрасли

Генеральный директор "Росатома" также подчеркнул планы корпорации по вводу в эксплуатацию 17 новых энергоблоков АЭС до 2035 года. Эти меры направлены на развитие атомной энергетики в России.

Кроме того, "Росатом" работает над проектами по созданию атомных станций малой мощности, включая плавучие атомные энергетические станции. Примерами таких проектов являются уже действующая Плавучая атомно-технологическая энергетическая станция (ПАТЭС) в Певеке и строительство атомной станции малой мощности в Якутии.