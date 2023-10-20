Атомный проект «Прорыв» признали гордостью российской отрасли

Атомный проект «Прорыв» признали гордостью российской отраслиВо время Международного строительного чемпионата
В ходе Международного строительного чемпионата генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев признал гордостью российской отрасли реализацию атомного проекта "Прорыв". Этот проект является крупным достижением в области ядерной энергетики, где создаётся новая платформа на основе замкнутого ядерного топливного цикла, пишет ТАСС.
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Предмет нашей гордости и вдохновения - реализация, опять же впервые в мире на земле, на строительной площадке, полномасштабного реактора 300 МВт четвертого поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-300, в комплексе с пристанционным топливным циклом. Рядом со станцией будет перерабатываться отработавшее ядерное топливо и запускаться вновь. Фактически бесконечный рециклинг безотходной топливной технологии. И делаем это только мы.
Генеральный директор "Росатома" также подчеркнул планы корпорации по вводу в эксплуатацию 17 новых энергоблоков АЭС до 2035 года. Эти меры направлены на развитие атомной энергетики в России.
Кроме того, "Росатом" работает над проектами по созданию атомных станций малой мощности, включая плавучие атомные энергетические станции. Примерами таких проектов являются уже действующая Плавучая атомно-технологическая энергетическая станция (ПАТЭС) в Певеке и строительство атомной станции малой мощности в Якутии.