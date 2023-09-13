Авиакомпания «Аврора» получит новые самолеты для полетов в Приамурье

Авиакомпания «Аврора» получит новые самолеты для полетов в ПриамурьеАвиакомпания совместно с правительством Амурской области подготовят предложения по модернизации авиаинфраструктуры.
Амурское правительство сообщило о том, что Авиакомпания "Аврора" и Амурская область подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума. По соглашению Авиакомпания "Аврора" получит новые самолеты для полетов в Амурскую область,
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Авиакомпания будет использовать отечественные самолеты ЛМС-901 "Байкал для полетов. Поставка самолетов ожидается в 2026 году. Также авиакомпания совместно с правительством Амурской области подготовят предложения по модернизации авиаинфраструктуры.
Сейчас авиакомпания летает по направлениям Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск; Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске); Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске); Благовещенск - Южно-Сахалинск; Благовещенск - Владивосток; Благовещенск - Хабаровск; Благовещенск - Якутск. Все маршруты субсидированны.