Авиакомпания «Аврора» получит новые самолеты для полетов в Приамурье

Авиакомпания будет использовать отечественные самолеты ЛМС-901 "Байкал для полетов. Поставка самолетов ожидается в 2026 году. Также авиакомпания совместно с правительством Амурской области подготовят предложения по модернизации авиаинфраструктуры.

Сейчас авиакомпания летает по направлениям Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск; Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске); Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске); Благовещенск - Южно-Сахалинск; Благовещенск - Владивосток; Благовещенск - Хабаровск; Благовещенск - Якутск. Все маршруты субсидированны.