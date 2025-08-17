Авиасообщение на российских лайнерах будет запущено в Новгород Великий в 2028 году

Опубликовано 17 августа 2025, 14:401 мин.
Авиасообщение на российских лайнерах будет запущено в Новгород Великий в 2028 годуОб этом сообщил губернатор региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов объявил о планах запустить авиасообщение в регионе. Он рассказал об этом в своём Telegram-канале после встречи с главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.
На встрече обсуждался важный проект по возобновлению полётов из Новгородской области в другие города России. Это решение было принято после долгих обсуждений. Кроме того, речь идёт о полётах на лайнерах полностью отечественного производства.
Как отмечает ТАСС, в мае 2025 года аэродром в Кречевицах перешёл в федеральную собственность. Теперь Росавиация занимается его реконструкцией, корректируя в том числе проектно-сметную документацию. Работы планируют начать в середине 2026 года.