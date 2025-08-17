Авиасообщение на российских лайнерах будет запущено в Новгород Великий в 2028 году

На встрече обсуждался важный проект по возобновлению полётов из Новгородской области в другие города России. Это решение было принято после долгих обсуждений. Кроме того, речь идёт о полётах на лайнерах полностью отечественного производства.

Как отмечает ТАСС, в мае 2025 года аэродром в Кречевицах перешёл в федеральную собственность. Теперь Росавиация занимается его реконструкцией, корректируя в том числе проектно-сметную документацию. Работы планируют начать в середине 2026 года.