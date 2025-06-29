«Авито» и «ДОМ.РФ» объединятся для цифровизации рынка недвижимости

Опубликовано 29 июня 2025, 23:041 мин.
«Авито» и «ДОМ.РФ» объединятся для цифровизации рынка недвижимостиКомпании будут интегрировать данные для повышения прозрачности рынка
Компании «Авито» и «ДОМ.РФ Технологии» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых сервисов на рынке недвижимости. Договор был подписан в рамках форума недвижимости «Движение». Цель партнерства — повысить открытость рынка и улучшить доступ к актуальной информации для всех участников сферы.
© Ferra.ru
В рамках сотрудничества планируется интегрировать систему «наш.дом.рф» с сервисом «Авито Недвижимость». Это позволит пользователям получать более точные и полезные данные, особенно о первичном рынке жилья. Такая интеграция должна помочь покупателям и специалистам лучше ориентироваться в предложениях и снизить риски при сделках.
Сотрудничество между двумя компаниями направлено на создание более прозрачного и технологичного рынка недвижимости. Благодаря объединению опыта в создании удобных пользовательских сервисов и развитии инфраструктурных ИТ-решений, новые инструменты станут полезными как для профессионалов рынка, так и для миллионов частных пользователей.