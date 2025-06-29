«Авито» и «ДОМ.РФ» объединятся для цифровизации рынка недвижимости

В рамках сотрудничества планируется интегрировать систему «наш.дом.рф» с сервисом «Авито Недвижимость». Это позволит пользователям получать более точные и полезные данные, особенно о первичном рынке жилья. Такая интеграция должна помочь покупателям и специалистам лучше ориентироваться в предложениях и снизить риски при сделках.

Сотрудничество между двумя компаниями направлено на создание более прозрачного и технологичного рынка недвижимости. Благодаря объединению опыта в создании удобных пользовательских сервисов и развитии инфраструктурных ИТ-решений, новые инструменты станут полезными как для профессионалов рынка, так и для миллионов частных пользователей.