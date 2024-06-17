Авито представило онлайн-показы товаров и услуг через видеосвязь

Продавцы могут включать онлайн-показы для каждого объявления, что делает его более привлекательным для потенциальных покупателей. Кнопка «Запросить онлайн-показ» теперь доступна в объявлениях, помеченных специальным бейджем в ленте поиска.

Евгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов Avito, подчеркнул, что нововведение способствует удобству и безопасности сделок, позволяя пользователям обсудить товары без необходимости личной встречи.

Система основана на технологии WebRTC (Web Real Time Communications, что обеспечивает высокое качество видео и звука даже при невысоком качестве сети.