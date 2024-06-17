Авито представило онлайн-показы товаров и услуг через видеосвязь

Опубликовано 17 июня 2024, 14:04
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Авито представило онлайн-показы товаров и услуг через видеосвязьБез личной встречи
На платформе Avito теперь доступны онлайн-показы товаров и услуг через видеосвязь, что позволяет пользователям более детально оценить предложения в категориях Товары, Транспорт, Недвижимость и частично в Услугах. Эта функция, представленная в мобильных приложениях для iOS и Android, позволяет пользователям переходить между видео и аудио во время общения.
Продавцы могут включать онлайн-показы для каждого объявления, что делает его более привлекательным для потенциальных покупателей. Кнопка «Запросить онлайн-показ» теперь доступна в объявлениях, помеченных специальным бейджем в ленте поиска.
Евгений Троицкий, Руководитель коммуникационных продуктов Avito, подчеркнул, что нововведение способствует удобству и безопасности сделок, позволяя пользователям обсудить товары без необходимости личной встречи.
Система основана на технологии WebRTC (Web Real Time Communications, что обеспечивает высокое качество видео и звука даже при невысоком качестве сети.