Авито урезал зарплаты переехавшим из России в Армению сотрудникам

Вначале Авито Армения обещала выгодные условия для своих сотрудников, в том числе коэффициент пересчета заработной платы, который был несколько выше коэффициента Центрального банка. Однако со временем эти условия стали меняться. Сотрудники были переведены с расчета NET to NET на VAT to VAT, то есть из их чистой зарплаты вычиталась разница между российским 13%-ным подоходным налогом и армянским 20%-ным. Кроме того, изменился внутренний обменный курс, что еще больше повлияло на заработную плату.

В июле сотрудники были проинформированы о сокращении премий - со 100% за исключительные результаты работы до примерно 70%. Это было сделано для того, чтобы уравнять сотрудников российских предприятий Авито, получающих зарплату в рублях, передает Telegram-канал. Но на этом компания не остановилась.

Сотрудников потом поставили в сложное положение: на одной чаше весов – неопределенная зарплата, на другой – потенциальная безработица.