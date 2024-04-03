Авито запустил раздел для покупки товаров в новом и «как новом» состоянии

Особенностью раздела является его фокус на товарах в идеальном состоянии, а также возможностью вернуть товар в течение 14 дней от частных продавцов и 15 дней от компаний. Продавцы, представленные в Авито Молле, прошли проверку и имеют рейтинг не ниже 4,5 звезд, а их профили подтверждены документами.

Этот шаг позволит покупателям легче найти идеальные товары и отсечь подержанные варианты. Для продавцов это дополнительная возможность привлечь новых клиентов.

Раздел «Авито Молл» уже доступен на мобильных устройствах для всех пользователей.