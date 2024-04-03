Авито запустил раздел для покупки товаров в новом и «как новом» состоянии

Опубликовано 03 апреля 2024, 20:34
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Авито запустил раздел для покупки товаров в новом и «как новом» состоянииОн доступен на мобильных устройствах
Популярный онлайн-сервис объявлений Авито запускает новый раздел под названием «Авито Молл». В этом разделе будут представлены товары в новом и «как новом» состоянии от проверенных продавцов с высокой репутацией. Покупатели смогут приобрести различные товары онлайн с возможностью доставки и возврата.
Особенностью раздела является его фокус на товарах в идеальном состоянии, а также возможностью вернуть товар в течение 14 дней от частных продавцов и 15 дней от компаний. Продавцы, представленные в Авито Молле, прошли проверку и имеют рейтинг не ниже 4,5 звезд, а их профили подтверждены документами.
Этот шаг позволит покупателям легче найти идеальные товары и отсечь подержанные варианты. Для продавцов это дополнительная возможность привлечь новых клиентов.
Раздел «Авито Молл» уже доступен на мобильных устройствах для всех пользователей.