Опубликовано 03 июля 2026, 15:271 мин.
«Авито» запустит ИИ-сервис поиска пропавших животных «ХвостРадар»Система ищет питомцев по фото
С 6 июля на платформе «Авито» начнет работу сервис «ХвостРадар», предназначенный для поиска пропавших животных по фотографии. Он использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного зрения для сопоставления изображений питомцев из объявлений.
© Ferra.ru
Система анализирует визуальные признаки животных, включая окрас, форму морды, породу и размер, а также учитывает геолокацию и время пропажи. При возможном совпадении пользователю предлагаются подходящие объявления с возможностью связаться через внутренний чат платформы.
По данным компании, на сервисе уже размещено более 3,3 тысячи объявлений о потерянных и найденных животных, а за последний месяц более 400 питомцев удалось вернуть владельцам. В будущем планируется добавить подписку на объявления и расширенный автоматический поиск.
Сервис разработан с участием волонтеров и направлен на ускорение поиска животных, сокращая время ручного просмотра объявлений и повышая точность совпадений в первые часы после пропажи.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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