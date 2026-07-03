«Авито» запустит ИИ-сервис поиска пропавших животных «ХвостРадар»

Система анализирует визуальные признаки животных, включая окрас, форму морды, породу и размер, а также учитывает геолокацию и время пропажи. При возможном совпадении пользователю предлагаются подходящие объявления с возможностью связаться через внутренний чат платформы.

По данным компании, на сервисе уже размещено более 3,3 тысячи объявлений о потерянных и найденных животных, а за последний месяц более 400 питомцев удалось вернуть владельцам. В будущем планируется добавить подписку на объявления и расширенный автоматический поиск.

Сервис разработан с участием волонтеров и направлен на ускорение поиска животных, сокращая время ручного просмотра объявлений и повышая точность совпадений в первые часы после пропажи.