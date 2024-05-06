«Авито» запустит уроки о безопасности в интернете для школьников

Ролики, созданные «Авито», будут включены в учебный материал, предназначенный для школ всей страны. Школьники познакомятся с приключениями героев, которые научат их выбирать надежных продавцов, общаться безопасно и правильно размещать объявления.

Представители «Авито» отмечают, что обеспечение безопасности пользователей является приоритетом для компании. Разработанные ролики и методические материалы помогут детям и родителям чувствовать себя увереннее в онлайн-пространстве.

Проект «Цифровой ликбез» получил поддержку ведущих IT-компаний страны. Созданные видеоролики и методические материалы помогут педагогам интегрировать правила безопасности в учебный процесс и внеурочную деятельность, обучая детей простым и понятным языком.