«Авито» запустит уроки о безопасности в интернете для школьников

Опубликовано 06 мая 2024, 16:30
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«Авито» запустит уроки о безопасности в интернете для школьниковИх включили в проект «Цифровой ликбез»
Сервис «Авито» присоединяется к образовательному проекту «Цифровой ликбез», созданному для школьников при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. В рамках проекта ученики узнают о правилах безопасного поведения в интернете и грамотном размещении объявлений.
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Ролики, созданные «Авито», будут включены в учебный материал, предназначенный для школ всей страны. Школьники познакомятся с приключениями героев, которые научат их выбирать надежных продавцов, общаться безопасно и правильно размещать объявления.
Представители «Авито» отмечают, что обеспечение безопасности пользователей является приоритетом для компании. Разработанные ролики и методические материалы помогут детям и родителям чувствовать себя увереннее в онлайн-пространстве.
Проект «Цифровой ликбез» получил поддержку ведущих IT-компаний страны. Созданные видеоролики и методические материалы помогут педагогам интегрировать правила безопасности в учебный процесс и внеурочную деятельность, обучая детей простым и понятным языком.