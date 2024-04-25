Авто.ру добавил русскоязычные переводы китайских брендов автомобилей

В 2023 году интерес к китайским автомобилям резко вырос. На Авто.ру количество объявлений о продаже таких машин выросло больше чем в 6 раз. Это связано с появлением на российском рынке новых брендов, таких как Jaecoo, Kaiyi, Voyah, Baic, Hongqi, Dongfeng.

Однако из-за особенностей китайского языка бывает сложно правильно произнести названия этих марок и моделей. Например, Haval многие произносят как «Хавал», а Changan — как «Чанган».

Чтобы помочь покупателям разобраться в этом вопросе, Авто.ру совместно с переводчиками и представителями компаний внедрил в карточки объявлений транскрипции названий, которые также озвучены с помощью голосового ассистента.

Все желающие могут потренироваться в правильном произношении на специальной странице, а также принять участие в квизе.