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В России
Опубликовано 25 апреля 2024, 12:56
1 мин.

Авто.ру добавил русскоязычные переводы китайских брендов автомобилей

С озвучкой
Теперь на Авто.ру каждое объявление о продаже китайского автомобиля дополнено транскрипцией и озвучкой названия марки и модели. Это поможет покупателям узнать и запомнить правильное произношение, а также избежать ошибок в разговоре с друзьями или при подборе автомобиля в дилерском центре.
Авто.ру добавил русскоязычные переводы китайских брендов автомобилей

© Ferra.ru

В 2023 году интерес к китайским автомобилям резко вырос. На Авто.ру количество объявлений о продаже таких машин выросло больше чем в 6 раз. Это связано с появлением на российском рынке новых брендов, таких как Jaecoo, Kaiyi, Voyah, Baic, Hongqi, Dongfeng.

Однако из-за особенностей китайского языка бывает сложно правильно произнести названия этих марок и моделей. Например, Haval многие произносят как «Хавал», а Changan — как «Чанган».

Чтобы помочь покупателям разобраться в этом вопросе, Авто.ру совместно с переводчиками и представителями компаний внедрил в карточки объявлений транскрипции названий, которые также озвучены с помощью голосового ассистента.

Все желающие могут потренироваться в правильном произношении на специальной странице, а также принять участие в квизе.