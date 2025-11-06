Автоматическую заправку для сельхоздронов создали в России

Процесс заправки химическими растворами занимает менее пяти минут. Дрон самостоятельно стыкуется со шлангом, а подача жидкости прекращается после срабатывания датчиков уровня.

Система интегрирована с планированием полетных заданий. Она рассчитывает объем заправки с учетом расхода раствора и емкости аккумулятора, чтобы дрон успевал вернуться на станцию до разрядки батареи.

Испытания станции прошли в сентябре в барнаульском филиале Финансового университета. Разработка создана в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» при участии Университета 2035.

Ранее в Алтайском государственном аграрном университете создали термоэлектрическую батарею, которая получает заряд от электромагнитных волн без прямого подключения к источнику питания. Разработка запатентована и прошла испытания на прототипе.