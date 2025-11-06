В России
Автоматическую заправку для сельхоздронов создали в России

Станция обслуживает три аппарата менее чем за пять минут
В пресс-службе Университета 2035 сообщили, что студенты Финансового университета разработали автоматизированную станцию для заправки сельскохозяйственных дронов. Устройство позволяет одновременно обслуживать три аппарата без участия оператора.
Процесс заправки химическими растворами занимает менее пяти минут. Дрон самостоятельно стыкуется со шлангом, а подача жидкости прекращается после срабатывания датчиков уровня.

Система интегрирована с планированием полетных заданий. Она рассчитывает объем заправки с учетом расхода раствора и емкости аккумулятора, чтобы дрон успевал вернуться на станцию до разрядки батареи.

Испытания станции прошли в сентябре в барнаульском филиале Финансового университета. Разработка создана в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» при участии Университета 2035.

Ранее в Алтайском государственном аграрном университете создали термоэлектрическую батарею, которая получает заряд от электромагнитных волн без прямого подключения к источнику питания. Разработка запатентована и прошла испытания на прототипе.

