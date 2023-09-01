Автомобилей Lada уже продано больше чем за весь 2022 год

20:52, 01 сентября 2023
1 мин.
Автомобилей Lada уже продано больше чем за весь 2022 годОбъем продаж преодолел 200-тысячный рубеж
Продажи автомобилей LADA в России на 30 августа 2023 года достигли 200 000 штук. Это на 11.5 тысяч автомобилей больше, чем объем продаж за весь 2022 год.
200-тысячным автомобилем стала LADA Vesta Cross нового поколения. Автомобиль в комплектации Techno и с использованием системы LADA EnjoY Pro Vision, она представляет собой 10-дюймовый мультимедиа с сервисами от Яндекс и цифровой панелью приборов. Также в ней имеется возможность использования Яндекс-навигации.
В конце мая 2023 года начались продажи новой Lada Vesta и за три месяца продажи этой модели выросли на 20%, как и возросли объемы производства. Таким образом темп в котором собирают модель Vesta ежедневно почти сравнялся с темпом сборки Lada Granta.