Автомобилей Lada уже продано больше чем за весь 2022 год

200-тысячным автомобилем стала LADA Vesta Cross нового поколения. Автомобиль в комплектации Techno и с использованием системы LADA EnjoY Pro Vision, она представляет собой 10-дюймовый мультимедиа с сервисами от Яндекс и цифровой панелью приборов. Также в ней имеется возможность использования Яндекс-навигации.

В конце мая 2023 года начались продажи новой Lada Vesta и за три месяца продажи этой модели выросли на 20%, как и возросли объемы производства. Таким образом темп в котором собирают модель Vesta ежедневно почти сравнялся с темпом сборки Lada Granta.