Автономный автомобиль Яндекса впервые проехал 400 км без помощи водителя

Опубликовано 23 октября 2025, 19:321 мин.
Автономный автомобиль Яндекса впервые проехал 400 км без помощи водителяПо трассе Москва — Тула — Москва
Автономный автомобиль Яндекса совершил поездку по маршруту Москва — Тула — Москва без единого вмешательства человека. Общая протяженность маршрута составила почти 400 километров.
© Яндекс
Поездка проходила по городским улицам, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 «Дон». Автомобиль преодолел развязки, перекрестки и участки с переменной плотностью трафика. Система маневрировала, уступала дорогу общественному транспорту и объезжала дорожные работы.
Управление осуществлялось с помощью нейросети-трансформера, которая прогнозирует поведение других участников движения. Технология разрабатывается с 2017 года и уже применяется в грузовиках и роботах-доставщиках.
С мая 2025 года автономные грузовики Яндекса выполняют коммерческие перевозки для сети «Магнит». В 2026 году компания планирует запустить в Москве 200 роботакси, доступных через приложение Яндекс Go.