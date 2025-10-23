Автономный автомобиль Яндекса впервые проехал 400 км без помощи водителя

Поездка проходила по городским улицам, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 «Дон». Автомобиль преодолел развязки, перекрестки и участки с переменной плотностью трафика. Система маневрировала, уступала дорогу общественному транспорту и объезжала дорожные работы.

Управление осуществлялось с помощью нейросети-трансформера, которая прогнозирует поведение других участников движения. Технология разрабатывается с 2017 года и уже применяется в грузовиках и роботах-доставщиках.

С мая 2025 года автономные грузовики Яндекса выполняют коммерческие перевозки для сети «Магнит». В 2026 году компания планирует запустить в Москве 200 роботакси, доступных через приложение Яндекс Go.