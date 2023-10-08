Автор закона о блокировке сайтов за советы по обходу блокировок РКН пообещал «не блокировать Telegram»Мессенджер популярен и не должен быть упущен
Депутат Госдумы Горелкин Антон Вадимович в беседе с политтехнологом Рамилем Харисовым на площадке «Мастерской новых медиа» пообещал что «не блокировать Telegram».
По словам Антона Горелкина, Telegram построил четкие отношения с регулятором и занимается усовершенствованием функционала.
Также депутат рассказал, что ему нравится мессенджер, поскольку он становится социальной сетью, которая не содержит в себе точных алгоритмов и дает возможность самостоятельно выбирать контент. Что дает чувство контроля.
Горелкин добавил, что у мессенджера есть преимущество, он является нейтральным над инфовойнами, отчего все пользователи могут им пользоваться.
Также Telegram популярен и будет развиваться, поэтому, он не должен быть упущен ни с политической стороны, ни со стороны контроля.
Напомним, что в июле 2023 г. Антон Горелкин предложил поправки, согласно которым Роскомнадзор сможет блокировать сайты в которых указаны методы обхода блокировок интернет-ресурсов.