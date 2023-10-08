Автор закона о блокировке сайтов за советы по обходу блокировок РКН пообещал «не блокировать Telegram»

По словам Антона Горелкина, Telegram построил четкие отношения с регулятором и занимается усовершенствованием функционала.

Также депутат рассказал, что ему нравится мессенджер, поскольку он становится социальной сетью, которая не содержит в себе точных алгоритмов и дает возможность самостоятельно выбирать контент. Что дает чувство контроля.

Горелкин добавил, что у мессенджера есть преимущество, он является нейтральным над инфовойнами, отчего все пользователи могут им пользоваться.

Также Telegram популярен и будет развиваться, поэтому, он не должен быть упущен ни с политической стороны, ни со стороны контроля.

Напомним, что в июле 2023 г. Антон Горелкин предложил поправки, согласно которым Роскомнадзор сможет блокировать сайты в которых указаны методы обхода блокировок интернет-ресурсов.