"Автотор" представил коммерческий электромобиль Brock 75 на выставке "Россия"

Презентация машины прошла на экспозиции российских электромобилей, организованной на форуме в рамках заседания Совета Евразийской экономической комиссии, добавили в пресс-службе.

Brock 75 одни из первых электрических грузовых шасси на российском рынке, производимые на заводе "Автотор" в Калининградской области с сентября 2023 года. Представленный автомобиль имеет бункеровозную надстройку, способную перевозить до 3,5 тонн полезного груза. Кроме того, на этом шасси можно устанавливать различные надстройки, такие как фургоны, рефрижераторы и портальные погрузчики.

В пресс-службе отметили, что особенностью Brock 75 стала уникальная ассистирующая система, обеспечивающих безопасность во время движения. Системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и экстренного торможения сделают вождение этого электромобиля еще более безопасным.