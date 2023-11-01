«АвтоВАЗ» анонсировал запуск выпуска Lada Largus в Ижевске

Перенос производства этой модели с главного завода в Тольятти на завод в Ижевске идет согласно установленному графику. В настоящее время происходит перемещение оборудования, начата его настройка, добавил представитель компании.

Решение "АвтоВАЗа" о переносе производства Lada Largus было объявлено в августе. Полностью завершить этот процесс планируется во втором квартале 2024 года, что позволит избежать временных простоев в производстве.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что перенос производства потребует инвестиций около двух миллиардов рублей, но компания ожидает, что это окупится благодаря популярности и высокой прибыльности модели Lada Largus, пишет РИА Новости.