«Автоваз» будет выпускать до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год

Для этой модели инженеры разработали почти тысячу оригинальных узлов и деталей. Среди них кузовные панели, светотехника, элементы салона и новая задняя подвеска. Серийный выпуск начнется в сентябре 2026 года.

В базовой версии Lada Azimut получит модернизированные двигатели объемом 1,6 литра и 1,8 литра. Коробки передач — шестиступенчатая механика или вариатор. Позже появится турбомотор на 150 л. с. с классическим «автоматом». Также ведется разработка подключаемого гибрида: полный привод, мощность 290 кВт, разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды, запас хода до 1100 км. Пилотный образец гибрида покажут в третьем квартале 2026 года.