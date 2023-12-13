АвтоВАЗ увеличит выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

Соколов отметил, что каждый автомобиль собирается из более чем 4,5 тысяч компонентов и планирует преодолеть эту отметку, предложив более половины миллиона машин в год в ответ на вызовы рынка.

Он также упомянул о разработке новой продукции, такой как "Лада Аура", представляющая класс С. Президент подчеркнул уверенное движение компании вперед, фокусируясь на разработке новых моделей и ответе на изменяющиеся требования рынка.