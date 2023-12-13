В России
18:35, 13 декабря 2023
1 мин.

АвтоВАЗ увеличит выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

В 2024 году

Президент АвтоВАЗа, Максим Соколов, объявил о планах компании увеличить производство автомобилей до 500 тысяч в следующем году. На итоговом заседании ООО "СоюзМаш России" в Челябинске он подчеркнул, что текущий план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч автомобилей, пишет РИА Новости.

АвтоВАЗ увеличит выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

© Ferra.ru

Соколов отметил, что каждый автомобиль собирается из более чем 4,5 тысяч компонентов и планирует преодолеть эту отметку, предложив более половины миллиона машин в год в ответ на вызовы рынка.

Он также упомянул о разработке новой продукции, такой как "Лада Аура", представляющая класс С. Президент подчеркнул уверенное движение компании вперед, фокусируясь на разработке новых моделей и ответе на изменяющиеся требования рынка.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#технологии
,
#АвтоВаз
,
#LADA
Новости партнеров
Новости партнеров