АвтоВАЗ увеличит выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

18:35, 13 декабря 2023
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АвтоВАЗ увеличит выпуск автомобилей до 500 тысяч штукВ 2024 году
Президент АвтоВАЗа, Максим Соколов, объявил о планах компании увеличить производство автомобилей до 500 тысяч в следующем году. На итоговом заседании ООО "СоюзМаш России" в Челябинске он подчеркнул, что текущий план компании на 2023 год составляет около 400 тысяч автомобилей, пишет РИА Новости.
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Соколов отметил, что каждый автомобиль собирается из более чем 4,5 тысяч компонентов и планирует преодолеть эту отметку, предложив более половины миллиона машин в год в ответ на вызовы рынка.
Он также упомянул о разработке новой продукции, такой как "Лада Аура", представляющая класс С. Президент подчеркнул уверенное движение компании вперед, фокусируясь на разработке новых моделей и ответе на изменяющиеся требования рынка.
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