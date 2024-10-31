«Автоваз» внедрит автопилот в свои автомобили в 2030 году

По словам Котлярова, в настоящее время все аспекты электроники ясны, однако существуют две основные проблемы, требующие решения. Первой из них является состояние дорожной разметки, особенно в зимний период. Он отметил, что технологии автопилота ориентирует по разметке.

Вторая проблема связана с принятием решений в критических ситуациях на дороге. Котляров подчеркнул, что такие ситуации требуют спонтанных решений от водителя, в то время как программистам необходимо четко прописать алгоритмы действий для автопилота.