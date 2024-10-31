«Автоваз» внедрит автопилот в свои автомобили в 2030 году

Опубликовано 31 октября 2024, 19:011 мин.
«Автоваз» внедрит автопилот в свои автомобили в 2030 годуСпециалисты решают проблемы с разметкой и принятием решений
Научно-производственный форум «Золотая долина» в Новосибирске стал площадкой для обсуждения внедрения технологии автопилота в «Автовазе». Как сообщил руководитель по научно-исследовательской работе компании Константин Котляров, запуск этой технологии запланирован на 2030-е годы.
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По словам Котлярова, в настоящее время все аспекты электроники ясны, однако существуют две основные проблемы, требующие решения. Первой из них является состояние дорожной разметки, особенно в зимний период. Он отметил, что технологии автопилота ориентирует по разметке.
Вторая проблема связана с принятием решений в критических ситуациях на дороге. Котляров подчеркнул, что такие ситуации требуют спонтанных решений от водителя, в то время как программистам необходимо четко прописать алгоритмы действий для автопилота.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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