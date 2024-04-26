«АвтоВАЗ» выпустит беспилотные Lada

Действительно, мы работаем над этим, и работаем как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы и с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ — наш акционер, поэтому мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу.