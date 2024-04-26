Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 26 апреля 2024, 20:32
1 мин.

«АвтоВАЗ» выпустит беспилотные Lada

Класса C и D
Глава «Автоваза» Максим Соколов поделился информацией о сотрудничестве с НАМИ в создании беспилотных технологий для автомобилей Lada классов C и D.
«АвтоВАЗ» выпустит беспилотные Lada

© Ferra.ru

По словам Максима Соколова, компания активно обсуждает этот вопрос и с другими партнерами, но уделяет особое внимание работе с НАМИ, так как они являются акционерами «Автоваза».

Действительно, мы работаем над этим, и работаем как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы и с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ — наш акционер, поэтому мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу.

Максим Соколов
Глава «Автоваза»

Планы внедрения беспилотных технологий соотносятся с разработкой более высококлассных моделей Lada, где системы помощи водителю уже применяются и имеют экономическую целесообразность. Соколов подчеркнул, что решения о выпуске автомобилей в этих классах принимаются в соответствии с долгосрочной стратегией развития до 2030 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#АвтоВаз
,
#LADA
,
#беспилотный автомобиль