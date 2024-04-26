«АвтоВАЗ» выпустит беспилотные Lada

«АвтоВАЗ» выпустит беспилотные LadaКласса C и D
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По словам Максима Соколова, компания активно обсуждает этот вопрос и с другими партнерами, но уделяет особое внимание работе с НАМИ, так как они являются акционерами «Автоваза».
Действительно, мы работаем над этим, и работаем как совместно с НАМИ, так и обсуждаем, прорабатываем эти вопросы и с другими компаниями. Хотя, конечно, НАМИ — наш акционер, поэтому мы сориентированы в первую очередь на внутригрупповую работу.
Планы внедрения беспилотных технологий соотносятся с разработкой более высококлассных моделей Lada, где системы помощи водителю уже применяются и имеют экономическую целесообразность. Соколов подчеркнул, что решения о выпуске автомобилей в этих классах принимаются в соответствии с долгосрочной стратегией развития до 2030 года.