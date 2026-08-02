«Азимут» модернизировал систему посадки ILS 2700 в Домодедово

Опубликовано 02 августа 2026, 18:101 мин.
«Азимут» модернизировал систему посадки ILS 2700 в ДомодедовоОборудование обеспечит безопасность в сложных метеоусловиях
Компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, обновила инструментальную систему посадки ILS 2700 в аэропорту Домодедово. Оборудование помогает самолетам садиться при плохой погоде, передавая на борт данные об удалении от полосы, отклонении от курса и глиссады.
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Все компоненты системы имеют резерв: при сбое одного элемента автоматически включается другой, поэтому локальные проблемы не влияют на работу комплекса. Специалисты могут управлять радиомаяками и проводить диагностику удаленно с командно-диспетчерского пункта. Технические параметры ILS 2700 соответствуют стандартам ICAO.
Гендиректор Аскер Саидов отметил, что модернизация повысит пропускную способность одной из самых загруженных авиагаваней страны. Аналогичные системы уже работают в других московских аэропортах, а также в Сочи, Санкт-Петербурге и за рубежом — в Белоруссии, Армении, Казахстане и Абхазии.