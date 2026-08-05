«Азимут» создал биосканер для мгновенной идентификации личности

Сканер поддерживает формат 4+2: он может одновременно считывать четыре пальца одной руки или два больших пальца. Оборудование рассчитано на применение в пунктах пограничного и миграционного контроля, при оформлении биометрических паспортов и в работе правоохранительных органов.

«Азимут А4» используется вместе с дактилоскопической информационной системой компании, которая способна работать с базой объемом в сотни миллионов записей. Скорость обработки достигает 300 тысяч сравнений в секунду, а точность поиска составляет почти 100%. Доступ к системе возможен через веб-интерфейс, включая мобильные устройства.

В линейку также входят модели «Азимут АР», «Азимут А1» и «Азимут А2» для сканирования ладони и отдельных отпечатков.