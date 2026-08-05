«Азимут» создал биосканер для мгновенной идентификации личности

Опубликовано 05 августа 2026, 19:511 мин.
«Азимут» создал биосканер для мгновенной идентификации личностиУстройство работает в системе идентификации личности
Компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала биосканер «Азимут А4» для автоматизированной идентификации по отпечаткам пальцев. Устройство соответствует международным стандартам и предназначено для регистрации, проверки и распознавания личности.
© Компания «Азимут»
Сканер поддерживает формат 4+2: он может одновременно считывать четыре пальца одной руки или два больших пальца. Оборудование рассчитано на применение в пунктах пограничного и миграционного контроля, при оформлении биометрических паспортов и в работе правоохранительных органов.
«Азимут А4» используется вместе с дактилоскопической информационной системой компании, которая способна работать с базой объемом в сотни миллионов записей. Скорость обработки достигает 300 тысяч сравнений в секунду, а точность поиска составляет почти 100%. Доступ к системе возможен через веб-интерфейс, включая мобильные устройства.
В линейку также входят модели «Азимут АР», «Азимут А1» и «Азимут А2» для сканирования ладони и отдельных отпечатков.