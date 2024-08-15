Бактерии из Воронежа помогут пшенице противостоять токсичным пестицидам

Пестициды широко применяются для защиты сельскохозяйственных культур, но они также могут негативно влиять на растения, нарушая работу их митохондрий и вызывая окислительный стресс. В поисках безопасных альтернатив ученые обратили внимание на почвенные бактерии из рода Azospirillum, добавили в фонде.

Эти микроорганизмы оказывают положительное влияние на растения, синтезируя полисахариды и фитогормоны, что помогает пшенице лучше справляться с неблагоприятными условиями и вредителями. В ходе экспериментов оказалось, что пшеница, обработанная этими бактериями и пестицидами, почти не отставала по росту от растений без обработки.