Банк России начнет рассекречивать мошенников по-новому

Банки начнут передавать полную информацию о подозрительных переводах Центробанку. В данных об операциях будет раскрыто более 50 уникальных признаков.

Ранее банки могли сообщить только о конечном получателе перевода.

Под подозрительные случаи попадают моменты, где онлайн-банкинг работает сразу в нескольких географических положениях и оформления кредита, который предодобрен, сразу после разблокирования онлайн-банкинга после неверного логина или пароля.

Также банкам следует обращать внимание на сомнительные транзакции совершенные со смартфонов, которые являются новыми для владельца счета