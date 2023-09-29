Банк России начнет рассекречивать мошенников по-новомуПравило начнет действовать с 1 октября этого года
Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин в беседе с "Прайм" рассказал, что Банк России начнет рассекречивать мошенников по-новому. Правило начнет действовать с 1 октября 2023 года.
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Банки начнут передавать полную информацию о подозрительных переводах Центробанку. В данных об операциях будет раскрыто более 50 уникальных признаков.
Ранее банки могли сообщить только о конечном получателе перевода.
Под подозрительные случаи попадают моменты, где онлайн-банкинг работает сразу в нескольких географических положениях и оформления кредита, который предодобрен, сразу после разблокирования онлайн-банкинга после неверного логина или пароля.
Также банкам следует обращать внимание на сомнительные транзакции совершенные со смартфонов, которые являются новыми для владельца счета