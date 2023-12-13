Банк России предупредил о новом мошенничестве

В первом случае, злоумышленники предлагают жертвам установить приложение на мобильные телефоны для проверки подлинности денег, в том числе новых купюр номиналом в 5000 рублей.

Однако предлагаемое ими приложение является поддельным и после установки позволяет мошенникам получить удаленный доступ к устройству потерпевшего. Это дает им возможность доступа к банковским приложениям и счетам человека, что в итоге приводит к краже денег с его счетов.