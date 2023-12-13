Банк России предупредил о новом мошенничестве

Банк России предупредил о новом мошенничествеС купюрами
Злоумышленники придумали хитроумную схему обмана, используя предполагаемое обновление пятитысячной купюры, сообщил Банк России. По информации регулятора, мошенники либо обзванивают людей, предлагая установить приложение "Банкноты Банка России" для проверки подлинности новых банкнот, либо выдают себя за социальных работников, пишет РИА Новости.
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В первом случае, злоумышленники предлагают жертвам установить приложение на мобильные телефоны для проверки подлинности денег, в том числе новых купюр номиналом в 5000 рублей.
Однако предлагаемое ими приложение является поддельным и после установки позволяет мошенникам получить удаленный доступ к устройству потерпевшего. Это дает им возможность доступа к банковским приложениям и счетам человека, что в итоге приводит к краже денег с его счетов.