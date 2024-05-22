Банк России рассмотрел риски использования ИИ для финансовых организаций

Опубликовано 22 мая 2024, 14:31
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Банк России рассмотрел риски использования ИИ для финансовых организацийНапример, информационная безопасность
Финансовые организации в России рассматривают информационную безопасность как один из основных внутренних рисков при внедрении искусственного интеллекта (ИИ). В отчете Банка России отмечается, что кроме утечки данных и кибератак, финансисты беспокоятся о разработке недостоверных ИИ-моделей и этических рисках.
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Отдельное внимание уделяется рискам, связанным с генеративным искусственным интеллектом, который может использоваться для создания дипфейков и манипуляций информацией.
Среди внешних рисков выделяют злоупотребление доминирующим положением крупных игроков на рынке, монополизацию технологий и макроэкономические угрозы. Участники рынка также обсуждают риски, связанные с технологическим аутсорсингом и возможностью прекращения деятельности разработчиков.
Банк России подчеркивает необходимость развития искусственного интеллекта при соблюдении риск-ориентированного подхода и усиления мер по защите информации и данных.