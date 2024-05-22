Банк России рассмотрел риски использования ИИ для финансовых организаций

Отдельное внимание уделяется рискам, связанным с генеративным искусственным интеллектом, который может использоваться для создания дипфейков и манипуляций информацией.

Среди внешних рисков выделяют злоупотребление доминирующим положением крупных игроков на рынке, монополизацию технологий и макроэкономические угрозы. Участники рынка также обсуждают риски, связанные с технологическим аутсорсингом и возможностью прекращения деятельности разработчиков.

Банк России подчеркивает необходимость развития искусственного интеллекта при соблюдении риск-ориентированного подхода и усиления мер по защите информации и данных.