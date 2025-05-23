«БАС» откроет сеть центров ремонта дронов по всей России

Опубликовано 23 мая 2025, 20:541 мин.
«БАС» откроет сеть центров ремонта дронов по всей РоссииПервый сервис уже работает в Нижнем Новгороде
Компания «БАС» намерена к 2026 году создать сеть региональных центров технического обслуживания и ремонта беспилотников. Первый такой центр уже начал работу в Нижнем Новгороде на базе научно-производственного центра «БАС».
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В ближайшие месяцы планируется открытие аналогичных сервисов в Москве, Перми, Новосибирске, Саратовской области и Ростове-на-Дону. Эти центры будут специализироваться на обслуживании и ремонте дронов, включая работы, которые ранее в России официально не выполнялись.
Разработка концепции обслуживания учитывает особенности географии и распространения беспилотников в разных регионах страны. Сервисы смогут обслуживать технику на любой компонентной базе, вне зависимости от страны-производителя.
По заявлению компании, сроки ремонта зависят от сложности неисправности и могут составлять от одного дня. При этом логистика выстроена так, чтобы обеспечить доставку неисправного дрона или выезд специалиста на расстояние до 800 километров.