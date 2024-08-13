Белгородские ученые разработали новый метод получения белка из льна

Новая технология, разработанная специалистами кафедры промышленной экологии, обеспечивает высокий выход белка — от 60 до 70%, что значительно превышает показатели традиционных методов, отметили в пресс-службе.

Процесс экстракции основан на использовании кислого раствора в щелочной среде с последующей ультразвуковой обработкой. Полученный белок отличается высоким качеством и аминокислотным составом, приближенным к природному. Важной особенностью новой технологии является снижение энергозатрат и минимизация потерь питательных свойств сырья.

Разработка предназначена для различных отраслей, включая производство кормов для животных, создание лекарственных препаратов и биоразлагаемых материалов. В ближайший год планируется запуск опытно-промышленной линии, способной производить до 200 кг белка и две тонны белковой муки в сутки.