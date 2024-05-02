Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 02 мая 2024, 19:13
1 мин.

BelkaCar удвоит автопарк и охватит новые регионы

В этом году
В пресс-службе BelkaCar сообщили, что каршеринговый сервис планирует в 2024 году увеличить парк машин вдвое, до 10 тысяч единиц, а также расширить географию своего присутствия.
BelkaCar удвоит автопарк и охватит новые регионы

© Ferra.ru

В прошлом году BelkaCar продемонстрировала значительный рост: по РСБУ выросла на 22%, достигнув 5,3 млрд рублей, а чистый убыток сократился на 98% по сравнению с 2022 годом, составив 909 тыс. рублей. Прибыльность по EBITDA достигла 38%, что на 5% выше показателя 2022 года, отметили в пресс-службе.

По словам представителей компании, на эти позитивные повлияло расширение зоны обслуживания и повышение эффективности операционного управления. BelkaCar использует собственную экосистему сервисов для оптимизации работы с автопарком.

В 2024 году BelkaCar ставит перед собой амбициозные задачи: укрепить позиции в уже охваченных регионах, нарастить автопарк и выйти на рынки новых городов, делая особый акцент на крупнейших туристических направлениях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#каршеринг
,
#авто
,
#автомобиль