«Белый список» сайтов будет единым для всех российских операторов связи

Опубликовано 08 сентября 2025, 22:411 мин.
«Белый список» сайтов будет единым для всех российских операторов связиПри ограничениях
Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин подтвердил, что перечень интернет-сервисов, сохраняющих доступность при ограничениях связи, будет одинаков для всех операторов. Единая позиция согласована с Министерством цифрового развития России.
В настоящее время операторы связи тестируют систему в пилотном режиме, обеспечивая доступ к социально значимым российским сервисам. Временные проблемы с доступом к некоторым платформам связаны с этапом внедрения и будут устранены после перехода системы на штатный режим работы.
Парламентарий также сообщил, что перечень планируется расширять. В частности, он предложил включить в список официальные сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане могли получать важную местную информацию даже в периоды ограничений связи.