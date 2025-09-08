«Белый список» сайтов будет единым для всех российских операторов связи

В настоящее время операторы связи тестируют систему в пилотном режиме, обеспечивая доступ к социально значимым российским сервисам. Временные проблемы с доступом к некоторым платформам связаны с этапом внедрения и будут устранены после перехода системы на штатный режим работы.

Парламентарий также сообщил, что перечень планируется расширять. В частности, он предложил включить в список официальные сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане могли получать важную местную информацию даже в периоды ограничений связи.