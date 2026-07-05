Беспилотная доставка на 300 км появится у российских маркетплейсов

Опубликовано 05 июля 2026, 11:221 мин.
Беспилотная доставка на 300 км появится у российских маркетплейсовГибридная логистика уже тестируется
Российские маркетплейсы могут запустить беспилотную доставку на расстояния 200−300 км в течение 3−5 лет. Об этом на форуме Крылья Сахалина сообщил Сергей Кукарев, директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО ГЛОНАСС, пишет ТАСС.
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По его словам, такие перевозки могут быть экономически оправданы. На коротких дистанциях выгоднее курьеры, на дальних — грузовые фуры, а беспилотники наиболее эффективны в диапазоне 200−300 км. Для внедрения технологии потребуется развитие государственной авиационной системы.
В качестве примера Кукарев привел гибридную модель доставки с речных судов. Беспилотник может забирать небольшие партии товаров и доставлять их в населенные пункты, пока судно продолжает движение. Подобные решения уже тестируются на Северном морском пути.