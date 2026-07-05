Беспилотная доставка на 300 км появится у российских маркетплейсов

По его словам, такие перевозки могут быть экономически оправданы. На коротких дистанциях выгоднее курьеры, на дальних — грузовые фуры, а беспилотники наиболее эффективны в диапазоне 200−300 км. Для внедрения технологии потребуется развитие государственной авиационной системы.

В качестве примера Кукарев привел гибридную модель доставки с речных судов. Беспилотник может забирать небольшие партии товаров и доставлять их в населенные пункты, пока судно продолжает движение. Подобные решения уже тестируются на Северном морском пути.