В России
Опубликовано 05 июля 2026, 11:22
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Беспилотная доставка на 300 км появится у российских маркетплейсов

Гибридная логистика уже тестируется
Российские маркетплейсы могут запустить беспилотную доставку на расстояния 200−300 км в течение 3−5 лет. Об этом на форуме Крылья Сахалина сообщил Сергей Кукарев, директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО ГЛОНАСС, пишет ТАСС.
Беспилотная доставка на 300 км появится у российских маркетплейсов

© Ferra.ru

По его словам, такие перевозки могут быть экономически оправданы. На коротких дистанциях выгоднее курьеры, на дальних — грузовые фуры, а беспилотники наиболее эффективны в диапазоне 200−300 км. Для внедрения технологии потребуется развитие государственной авиационной системы.

В качестве примера Кукарев привел гибридную модель доставки с речных судов. Беспилотник может забирать небольшие партии товаров и доставлять их в населенные пункты, пока судно продолжает движение. Подобные решения уже тестируются на Северном морском пути.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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