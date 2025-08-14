Беспилотник-амфибия «Меридиан» займётся экологическим мониторингом в России

Беспилотник разрабатывается совместно с МГТУ им. Баумана при поддержке Минпромторга. Аппарат сможет работать в температурном диапазоне от -45°C до +35°C, находиться в воздухе до 11 часов и преодолевать расстояния до 1200 км. Максимальная высота полёта составит 4000 метров.

Особенностью «Меридиана» станет возможность работы без спутниковой навигации. Корпус беспилотника будет выполнен из алюминиевых сплавов с композитными и сварными элементами.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Разработчики уже провели необходимые аэродинамические и прочностные расчёты.