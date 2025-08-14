Беспилотник-амфибия «Меридиан» займётся экологическим мониторингом в России

Опубликовано 14 августа 2025, 23:371 мин.
Беспилотник-амфибия «Меридиан» займётся экологическим мониторингом в РоссииАппарат сможет работать в экстремальных условиях
Российский беспилотный летательный аппарат «Меридиан», способный садиться на воду, планируют использовать для экологического прогнозирования. Как сообщили разработчики из Центра автономных роботизированных систем, аппарат сможет круглогодично наблюдать за состоянием земной, водной и ледовой поверхности.
Беспилотник разрабатывается совместно с МГТУ им. Баумана при поддержке Минпромторга. Аппарат сможет работать в температурном диапазоне от -45°C до +35°C, находиться в воздухе до 11 часов и преодолевать расстояния до 1200 км. Максимальная высота полёта составит 4000 метров.
Особенностью «Меридиана» станет возможность работы без спутниковой навигации. Корпус беспилотника будет выполнен из алюминиевых сплавов с композитными и сварными элементами.
В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Разработчики уже провели необходимые аэродинамические и прочностные расчёты.