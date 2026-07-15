Беспилотник «Геоскан 201» для аэрофотосъемки получил сертификат «Сделано в России»

Аппарат предназначен для аэрофотосъемки, видеомониторинга и тепловизионного обследования больших территорий. Беспилотник также применяется при подготовке геофизических исследований.

Компания «Геоскан» сообщила, что комплекс использовался в нескольких сотнях проектов в России и за рубежом. Среди стран, где применялся «Геоскан 201», указаны Мексика, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия и Монголия. Получение сертификата позволит компании использовать дополнительные меры поддержки при развитии экспортных поставок.