Опубликовано 15 июля 2026, 20:551 мин.
Беспилотник «Геоскан 201» для аэрофотосъемки получил сертификат «Сделано в России»Беспилотник используют для съемки территорий
Российский беспилотный комплекс «Геоскан 201» прошел сертификацию Российского экспортного центра и получил знак «Сделано в России» по направлению «Надежность». Сертификат подтверждает соответствие продукции требованиям качества и безопасности национальных стандартов.
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Аппарат предназначен для аэрофотосъемки, видеомониторинга и тепловизионного обследования больших территорий. Беспилотник также применяется при подготовке геофизических исследований.
Компания «Геоскан» сообщила, что комплекс использовался в нескольких сотнях проектов в России и за рубежом. Среди стран, где применялся «Геоскан 201», указаны Мексика, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия и Монголия. Получение сертификата позволит компании использовать дополнительные меры поддержки при развитии экспортных поставок.