Беспилотники будут летать без операторов к 2030 году в России

Опубликовано 26 июля 2024, 11:51
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Беспилотники будут летать без операторов к 2030 году в РоссииРассказал эксперт
К 2030 году в России могут появиться системы для автоматизированных полетов беспилотников, которые будут функционировать без участия операторов и диспетчеров. Генеральный директор компании «Курсир» Виталий Муниров сообщил, что для этого потребуется разработка систем автоконтроля воздушного трафика и технологий уклонения от столкновений.
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В рамках данного подхода будут внедрены стандарты автоматического предотвращения столкновений и системы обнаружения других дронов. Пока эти требования не будут выполнены, массовое внедрение автономных полетов невозможно, отметил Виталий Муниров.
Разработка таких технологий уже идет в России, но для успешного внедрения потребуются и новые правила для автономных полетов, включая требования к оборудованию и алгоритмам управления, добавил генеральный директор компании «Курсир».