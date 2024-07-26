Беспилотники будут летать без операторов к 2030 году в России

В рамках данного подхода будут внедрены стандарты автоматического предотвращения столкновений и системы обнаружения других дронов. Пока эти требования не будут выполнены, массовое внедрение автономных полетов невозможно, отметил Виталий Муниров.

Разработка таких технологий уже идет в России, но для успешного внедрения потребуются и новые правила для автономных полетов, включая требования к оборудованию и алгоритмам управления, добавил генеральный директор компании «Курсир».