Беспилотники и ИИ возглавили тренды умных городов, сообщили в ДИТ Москвы

Эксперты проанализировали около 30 кейсов из разных стран, выделив основные тенденции. В России Минтранс готовит дорожную карту для вывода беспилотных автомобилей на дороги общего пользования к 2027 году. В Москве тестовый беспилотный трамвай уже преодолел более 6 тысяч километров. В Архангельской области испытывают морские беспилотники для доставки грузов, а в Арктике рассматривают возможность использования беспилотных вертолетов.

Международный опыт также показывает активное развитие этого направления. В Сеуле запустили пробный сервис беспилотного такси, а власти Гонконга планируют внедрить автономный общественный транспорт к 2030 году.

Еще одним важным трендом стало регулирование средств индивидуальной мобильности. В ряде российских городов полностью запретили электросамокаты, а в Москве ввели новые правила. Теперь для аренды требуется верификация через Mos ID. Максимальная скорость передвижения снижена до 20 км/ч, а на отдельных участках — до 5−15 км/ч.

Аналитики отмечают, что искусственный интеллект все чаще применяют в городских проектах, особенно в сфере транспорта, логистики и здравоохранения. Однако конкретные сроки массового внедрения этих технологий пока не определены.