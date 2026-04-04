Беспилотники между РФ и Беларусью намерены запустить благодаря отсутствию таможни

Опубликовано 04 апреля 2026, 17:00
Беспилотники между РФ и Беларусью намерены запустить благодаря отсутствию таможниЗадача — отработать пересечение границы
Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что отсутствие таможенных границ между Россией и Беларусью позволит быстро запустить перевозки грузов с помощью авиабеспилотников в рамках Союзного государства. Приоритет — не дальность маршрута, а успешное пересечение границы и согласование юридических и технологических требований. В перспективе схему могут масштабировать на Китай.
Сейчас ключевая задача — тщательно отработать все трансграничные процедуры, согласовать требования к эксплуатантам, перевозчикам и грузоотправителям. Беспилотники будут использовать систему идентификации на базе отечественной платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». Отработанная схема сначала может быть внедрена на пространстве ЕврАзЭС, где также нет таможенных границ.
В дальнейшем технологию планируют развивать совместно с китайскими коллегами в рамках рабочей группы при Межправительственной комиссии. Цель — перейти к совместному использованию инфраструктуры. Интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» с китайской системой «Бэйдоу» даст дополнительную экономическую эффективность грузоперевозкам, заявил Шпак.
