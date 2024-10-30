Беспилотную электрическую «Газель» создали в Санкт-Петербурге

Новая беспилотная «Газель» оснащена электрическим двигателем и оборудована комплексом датчиков, включая лидары, видеокамеры, инерциальную навигационную систему и GPS. Лидары позволяют определять расстояние до окружающих объектов в любое время суток, а видеокамеры собирают визуальную информацию для анализа ситуации на дороге.

Система обрабатывает данные и принимает решения о действиях грузовика на дорогах общего пользования. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают эффективно фильтровать и анализировать информацию с датчиков.

По словам ассистента кафедры систем автоматического управления Екатерины Масленниковой, разработка уже успешно прошла испытания в автономном режиме на дорогах общего пользования в Республике Татарстан. В будущем беспилотный грузовик сможет использоваться для транспортировки грузов на промышленных предприятиях.