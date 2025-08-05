Беспилотную модель экраноплана для испытаний разработали в Самаре

Проект носит название «ОРОС-1» и реализуется в сотрудничестве с московской компанией «Ферсель». Конструкция будущего экраноплана рассчитана на десять пассажиров, но в перспективе планируется и 15-местная версия. Экраноплан сможет взлетать и садиться на водную поверхность, перемещаясь на небольшой высоте за счёт так называемого экранирующего эффекта — взаимодействия воздуха с поверхностью воды, земли или снега.

Испытательная модель выполнена в масштабе один к пяти от предполагаемого полноразмерного варианта. Длина её фюзеляжа и размах крыльев составляют 3,5 метра. Аппарат оборудован тремя электродвигателями и способен развивать скорость до 90 км/ч.

Работа над проектом велась в научно-технологическом центре композиционных материалов Самарского университета. Помимо аэродинамических расчётов и компьютерного моделирования, инженеры создали специальную систему управления для управления экранопланом, поскольку он относится к летательным аппаратам нестандартного типа.

Испытания модели планируют провести на одном из водоёмов в черте Самары.