Беспилотные грузовики прошли 19 млн км в России

По данным участников проекта, маршруты длиннее 700 км позволяют снизить операционные расходы на 15−20%, а расход топлива уменьшается на 5−7%. В 2026 году также состоялась беспилотная перевозка по маршруту Москва — Астана протяженностью 3 тыс. км, занявшая 2,5 дня вместо обычных 4,5.

Сейчас эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств ведется в рамках экспериментальных правовых режимов. Разрабатываемый закон должен определить правила серийного использования, сертификации, страхования и распределения ответственности. Полный переход к перевозкам без водителя-испытателя ожидается не ранее 2028 года.