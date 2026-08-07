Беспилотные грузовики прошли 19 млн км в России

Опубликовано 07 августа 2026, 18:411 мин.
Беспилотные грузовики прошли 19 млн км в РоссииПереход от экспериментов к законам
Компании Navio и АО «Национальный перевозчик» в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» сообщили, что более 100 автономных тягачей, работающих на трассах М-11, М-12 и ЦКАД, уже прошли свыше 19 млн км и выполнили более 12,5 тыс. коммерческих рейсов.
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По данным участников проекта, маршруты длиннее 700 км позволяют снизить операционные расходы на 15−20%, а расход топлива уменьшается на 5−7%. В 2026 году также состоялась беспилотная перевозка по маршруту Москва — Астана протяженностью 3 тыс. км, занявшая 2,5 дня вместо обычных 4,5.
Сейчас эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств ведется в рамках экспериментальных правовых режимов. Разрабатываемый закон должен определить правила серийного использования, сертификации, страхования и распределения ответственности. Полный переход к перевозкам без водителя-испытателя ожидается не ранее 2028 года.