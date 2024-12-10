Беспилотные грузовики Shacman и Яндекс начнут работать в 2025 году

На трассах М-11 и М-12

Компания «Шакман мотор рус» совместно с «Яндекс» анонсировали запуск беспилотных грузовиков на российских трассах в 2025 году. Проект стартует с внедрения автономных транспортных средств на федеральных дорогах М-11 и М-12. Грузовики будут предназначены для перевозки сухих грузов и соответствуют четвертому уровню автономности, что означает высокий уровень независимости от водителя.