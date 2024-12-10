Беспилотные грузовики Shacman и Яндекс начнут работать в 2025 году

Опубликовано 10 декабря 2024, 21:151 мин.
Беспилотные грузовики Shacman и Яндекс начнут работать в 2025 годуНа трассах М-11 и М-12
Компания «Шакман мотор рус» совместно с «Яндекс» анонсировали запуск беспилотных грузовиков на российских трассах в 2025 году. Проект стартует с внедрения автономных транспортных средств на федеральных дорогах М-11 и М-12. Грузовики будут предназначены для перевозки сухих грузов и соответствуют четвертому уровню автономности, что означает высокий уровень независимости от водителя.
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По словам представителей компании Shacman, в конце 2025 года планируется начать перевозки с использованием автономных рефрижераторов. Это позволит расширить сферу применения беспилотных технологий, включая транспортировку товаров, требующих определенных температурных условий.
В октябре 2024 года автономный грузовик «Яндекса» уже успешно совершил первую доставку товара «Яндекс Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон».