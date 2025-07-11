В России
Опубликовано 11 июля 2025, 15:22
1 мин.

Беспилотные поезда появятся в московском метро к концу 2026 года

Разработка затрагивает также МЦК и МЦД
В московском метро планируют запустить первые поезда без машинистов уже в конце 2026 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что подготовка к нововведению идет полным ходом.
Беспилотные поезда появятся в московском метро к концу 2026 года

© Ferra.ru

Одновременно с этим специалисты РЖД разрабатывают аналогичные технологии для Московского центрального кольца и центральных диаметров. Автоматизация этих направлений входит в общую стратегию перехода к более современному и безопасному транспорту.

Один из главных технических вызовов для внедрения беспилотников — это плотный график движения в столичном метро. Интервалы между поездами здесь составляют всего 90 секунд, что требует от систем управления максимальной точности, высокой скорости реакции и надежности.

Реализация проекта потребует внедрения новых стандартов безопасности и технического оснащения, включая обновленную инфраструктуру и программное обеспечение. Несмотря на сложность, власти уверены, что с поставленной задачей удастся справиться.