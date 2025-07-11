Беспилотные поезда появятся в московском метро к концу 2026 года

Одновременно с этим специалисты РЖД разрабатывают аналогичные технологии для Московского центрального кольца и центральных диаметров. Автоматизация этих направлений входит в общую стратегию перехода к более современному и безопасному транспорту.

Один из главных технических вызовов для внедрения беспилотников — это плотный график движения в столичном метро. Интервалы между поездами здесь составляют всего 90 секунд, что требует от систем управления максимальной точности, высокой скорости реакции и надежности.

Реализация проекта потребует внедрения новых стандартов безопасности и технического оснащения, включая обновленную инфраструктуру и программное обеспечение. Несмотря на сложность, власти уверены, что с поставленной задачей удастся справиться.