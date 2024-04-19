Беспилотный «Альбатрос» от «Калашникова» поможет в борьбе с сорняками

Аппарат оборудован солнечными батареями, способными заряжать аккумуляторы в полете, что продлевает его время в воздухе. С помощью камеры он способен обследовать более 1 гектара земли за один полет на высоте 150 метров. Планируется, что практические испытания аппарата пройдут в августе.

Как отмечают представители «Калашникова», помимо выявления сорняков, «Альбатрос» можно использовать для метеонаблюдений и поиска редких животных. При этом себестоимость аппарата значительно ниже, чем у других беспилотных систем.

«Альбатрос» имеет небольшую взлетную массу и компактные размеры, что делает его удобным в использовании. Это инновационное решение может стать полезным инструментом для сельскохозяйственных предприятий, помогая им повысить эффективность и экономить ресурсы.