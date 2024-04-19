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В России
Опубликовано 19 апреля 2024, 18:47
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Беспилотный «Альбатрос» от «Калашникова» поможет в борьбе с сорняками

Испытания пройдут в августе
Концерн «Калашников» представил новый беспилотный летательный аппарат «Альбатрос», который поможет сельскохозяйственным угодьям в борьбе с сорняками. Разработанный слушателем Академии «Калашников» Александром Щепиным, этот беспилотник стоит гораздо дешевле других подобных устройств.
Беспилотный «Альбатрос» от «Калашникова» поможет в борьбе с сорняками

© Ferra.ru

Аппарат оборудован солнечными батареями, способными заряжать аккумуляторы в полете, что продлевает его время в воздухе. С помощью камеры он способен обследовать более 1 гектара земли за один полет на высоте 150 метров. Планируется, что практические испытания аппарата пройдут в августе.

Как отмечают представители «Калашникова», помимо выявления сорняков, «Альбатрос» можно использовать для метеонаблюдений и поиска редких животных. При этом себестоимость аппарата значительно ниже, чем у других беспилотных систем.

«Альбатрос» имеет небольшую взлетную массу и компактные размеры, что делает его удобным в использовании. Это инновационное решение может стать полезным инструментом для сельскохозяйственных предприятий, помогая им повысить эффективность и экономить ресурсы.

Беспилотный «Альбатрос» от «Калашникова» поможет в борьбе с сорняками
© «Концерн «Калашников»