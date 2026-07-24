Беспилотный поезд метро в Москве прошел более 4 тыс. км

Система управления с искусственным интеллектом самостоятельно отвечает за разгон и торможение поезда, открытие дверей и соблюдение графика движения. Во время тестов в кабине присутствует машинист, однако необходимости вмешиваться в работу автоматики пока не возникало.

Испытания проходят без пассажиров. Их перевозку планируют начать в 2027 году. К 2030 году БКЛ может стать первой полностью беспилотной линией московского метро, где автоматическое управление получат все 94 состава, работающие на маршруте, отметил Собянин.

После завершения испытаний Москва планирует передать полученный опыт для развития беспилотного транспорта в других регионах.