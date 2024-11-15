Библиотека видео Rutube достигла 275 млн роликов и 67 млн пользователей

В пресс-службе платформы сообщили, что помимо роста контента и пользователей, Rutube продолжает развивать функциональные возможности для авторов и зрителей. Уже доступны такие инструменты, как электронный кошелек, улучшенная система поиска, возможность переносить видео с других платформ, а также донаты и эмбедная сеть.

Одним из крупных нововведений, которое планирует запустить Rutube в ближайшее время, станет возможность поиска видео не только по названиям, но и по смыслу. Это позволит улучшить качество рекомендаций для пользователей. Также платформа хочет персонализировать короткие видео и внедрить систему учета оценок и отзывов, что сделает рекомендации еще более точными.

В дополнение к этим нововведениям, Rutube анонсировал проект «Станция талантов», который будет реализован совместно с московским метрополитеном. Он направлен на поддержку начинающих артистов и станет важной частью развития творческих индустрий в России.