«Билайн» и Петербург запустили антимошеннический сервис

Пострадавшие могут позвонить в службу поддержки «Билайна» или в Единую региональную справочную службу (122). Специалисты помогут восстановить доступ к аккаунту, проверят, не установлена ли переадресация звонков, и подскажут дальнейшие действия. При необходимости абонента переведут напрямую в поддержку других сервисов.

Как пояснил директор по антифроду «Билайна» Пётр Алфёров, скорость реакции критически важна — чем быстрее заблокируют доступ злоумышленников, тем меньше риск финансовых потерь. Новый сервис сокращает время решения проблем и снижает ущерб от атак.

Помимо экстренной помощи, проект включает меры профилактики. Комитет и оператор разрабатывают систему защиты от взломов и повышают цифровую грамотность пользователей. В будущем инициативу планируют расширить на другие регионы России.

По словам председателя комитета Юлии Смирновой, власти, операторы и банки объединяют усилия для борьбы с киберпреступностью. Совместные проекты позволяют не только оперативно реагировать на инциденты, но и анализировать угрозы для создания более эффективных методов защиты.