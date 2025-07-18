«Билайн» и «Роскосмос» объединят усилия для развития спутниковой связи

В рамках сотрудничества компании объединят наземные узлы связи «Роскосмоса» с инфраструктурой «Билайна». Это позволит оптимизировать затраты на организацию магистральных каналов и расширить покрытие в отдалённых регионах, где невозможно проложить традиционные сети.

Как отметил гендиректор «Билайна» Сергей Анохин, спутниковая связь необходима для обеспечения доступа в интернет в труднодоступных местах — в горах, на море или в сельской местности. Кроме того, эта технология критически важна для развития интернета вещей, беспилотного транспорта и систем удалённого управления.

Со своей стороны, глава «Решетнёва» Евгений Нестеров подчеркнул, что партнёрство позволит объединить экспертизу компаний в области мобильной и спутниковой связи. Это откроет новые возможности для предоставления качественных услуг как в России, так и за рубежом.