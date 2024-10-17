Билайн и Сеченовский университет создали ИИ для оценки отторжения пересаженной почки

С помощью нейросети можно выявлять и оценивать признаки отторжения, что предоставляет врачам дополнительное «второе мнение» при принятии решений. Трансплантация почек остается критически важной процедурой, так как в 2023 году в России было выполнено 1789 операций по этой специальности.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, отметил, что новая модель может значительно повысить точность диагностики, что особенно важно для коррекции терапии после операции. Искусственный интеллект стандартизирует процессы и позволяет врачам сосредоточиться на сложных случаях, значительно облегчая рутинную работу.

Ученые планируют провести клинические испытания и регистрацию модели для использования в медицинских учреждениях. Данный проект был опубликован в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.