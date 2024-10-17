В России
Опубликовано 17 октября 2024, 20:53
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Билайн и Сеченовский университет создали ИИ для оценки отторжения пересаженной почки

Нейросеть поможет в диагностике и лечении пациентов после трансплантации
Билайн совместно с Сеченовским университетом создали новую модель искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической оценки фиброза и интерстициальной инфильтрации в гистологических исследованиях пересаженной почки. Этот проект реализован в рамках сотрудничества с НКЦ № 1 РНЦХ им. Б. В. Петровского и нацелен на улучшение диагностики отторжения трансплантированного органа.
Билайн и Сеченовский университет создали ИИ для оценки отторжения пересаженной почки

© Ferra.ru

С помощью нейросети можно выявлять и оценивать признаки отторжения, что предоставляет врачам дополнительное «второе мнение» при принятии решений. Трансплантация почек остается критически важной процедурой, так как в 2023 году в России было выполнено 1789 операций по этой специальности.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, отметил, что новая модель может значительно повысить точность диагностики, что особенно важно для коррекции терапии после операции. Искусственный интеллект стандартизирует процессы и позволяет врачам сосредоточиться на сложных случаях, значительно облегчая рутинную работу.

Ученые планируют провести клинические испытания и регистрацию модели для использования в медицинских учреждениях. Данный проект был опубликован в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

Источник:Билайн/ Сеченовский университет
Автор:Ингела Воробьева
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