Билайн и Владимирская область будут развивать цифровую экономику региона

Билайн и Владимирская область будут развивать цифровую экономику регионаБыло подписано соглашение
На IV Владимирском инвестиционном конгрессе ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и правительство Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровой экономики и национальных проектов в регионе, пишет РИА Новости ссылаясь на пресс-службу компании.
© Ferra.ru
Губернатор области, Александр Авдеев, и президент компании, Александр Панков, подписали документ, который охватывает развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов в сфере связи, отметили в пресс-службе.
По словам президента "ВымпелКома" Панкова, соглашение направлено на цифровизацию ключевых отраслей экономики и улучшение инфраструктуры по всей территории региона. Партнерство предполагает также создание "умных городов", используя современные технологии связи и анализ данных для улучшения жизни и безопасности граждан.