Билайн и Владимирская область будут развивать цифровую экономику региона

Губернатор области, Александр Авдеев, и президент компании, Александр Панков, подписали документ, который охватывает развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов в сфере связи, отметили в пресс-службе.

По словам президента "ВымпелКома" Панкова, соглашение направлено на цифровизацию ключевых отраслей экономики и улучшение инфраструктуры по всей территории региона. Партнерство предполагает также создание "умных городов", используя современные технологии связи и анализ данных для улучшения жизни и безопасности граждан.