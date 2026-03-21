«Билайн» начал тестирование «ИИ-инженера» для устранения сбоев

При получении сигнала о проблеме ИИ анализирует контекст, переводит описание на язык команд и проводит диагностику. В случаях, где точность решения превышает 80 процентов, система сама запускает действия на оборудовании, например перезагрузку. Если проблему не удается решить автоматически, инженер получает структурированную информацию для дальнейшей работы.

За два месяца пилотного тестирования «ИИ-инженер» обработал около 15 тысяч запросов, его доступность составила 99,9%. Среднее время принятия решения по инциденту составляет три минуты. В компании отмечают, что около 40 процентов сбоев являются типовыми, что делает их автоматизацию наиболее эффективной.