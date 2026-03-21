«Билайн» начал тестирование «ИИ-инженера» для устранения сбоев

Опубликовано 21 марта 2026, 17:251 мин.
«Билайн» начал тестирование «ИИ-инженера» для устранения сбоевНейросеть анализирует инциденты
«Билайн» запустил пилотный проект «ИИ-инженера» в нескольких регионах. Система на основе искусственного интеллекта (ИИ) помогает специалистам быстрее обрабатывать сбои в работе сети, такие как обрывы кабеля или проблемы с питанием оборудования. По данным компании, нововведение позволит вдвое ускорить время реакции на инцидент и на 5% сократить средние сроки устранения неполадок.
При получении сигнала о проблеме ИИ анализирует контекст, переводит описание на язык команд и проводит диагностику. В случаях, где точность решения превышает 80 процентов, система сама запускает действия на оборудовании, например перезагрузку. Если проблему не удается решить автоматически, инженер получает структурированную информацию для дальнейшей работы.
За два месяца пилотного тестирования «ИИ-инженер» обработал около 15 тысяч запросов, его доступность составила 99,9%. Среднее время принятия решения по инциденту составляет три минуты. В компании отмечают, что около 40 процентов сбоев являются типовыми, что делает их автоматизацию наиболее эффективной.