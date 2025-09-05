В России
«Билайн» стал партнёром НТИ по разработке беспилотников для поиска людей

Технологии позволят искать пропавших даже без связи и навигации
Оператор «Билайн» заключил соглашение с фондом Национальной технологической инициативы (НТИ) для совместного развития беспилотных технологий, направленных на поиск пропавших людей. Сотрудничество реализуется в рамках федерального проекта по перспективным авиационным системам.
Ключевым направлением станет технологический конкурс «Автономный поиск», который продлится до 2026 года. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» выступает заказчиком проекта, а его добровольцы участвуют в оценке разработок. Цель — создать систему, позволяющую беспилотникам автономно обследовать труднодоступные территории, анализировать данные на борту и передавать координаты в реальном времени без прерывания полета.

Конкурс включает несколько этапов, посвящённых разработке программного обеспечения, бортовых систем и навигации. В июле завершился квалификационный отбор, в финал вышли 15 команд. Заключительные испытания пройдут в сентябре в условиях, приближенных к реальным: на полигоне без стабильной связи и с имитацией радиоэлектронных помех. «Билайн» обеспечит участникам устойчивое соединение для контроля полетов.

Разрабатываемая система предназначена для интеграции в коммерческие беспилотники и должна работать даже при отсутствии связи и спутникового сигнала. Это повысит эффективность поисковых операций в природной среде.

